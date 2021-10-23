Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украина Юлия Тимошенко заявила, что страна всегда пользовалась российским газом, и назвала "большим обманом" ситуацию с закупкой газа в Европе.
Юлия Тимошенко заявила, что для Украины не существует никакого "европейского" газа. По словам политика, в 2014 году гражданам объявили, что страна будет потреблять газ из Европы, однако никто не может сказать, где именно он добывается. "Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", – подчеркнула депутат Рады и уточнила, что для прокачки была проведена фиктивная труба, по которой шел "российский" газ.
Тимошенко также заявила, что в настоящий момент газа на Украине нет, его необходимо приобретать по высокой цене.
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