Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

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23 октября 2021, 12:29 Источник: РИА "Новости"

депутат Юлия Тимошенко, Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украина Юлия Тимошенко заявила, что страна всегда пользовалась российским газом, и назвала "большим обманом" ситуацию с закупкой газа в Европе.

Юлия Тимошенко заявила, что для Украины не существует никакого "европейского" газа. По словам политика, в 2014 году гражданам объявили, что страна будет потреблять газ из Европы, однако никто не может сказать, где именно он добывается. "Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", – подчеркнула депутат Рады и уточнила, что для прокачки была проведена фиктивная труба, по которой шел "российский" газ.

Тимошенко также заявила, что в настоящий момент газа на Украине нет, его необходимо приобретать по высокой цене.

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