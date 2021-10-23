Сопредседатель СДПГ Вальтер-Борянс выступил за ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс высказался за ввод газопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили журналисты.
Норберт Вальтер-Борянс, отвечая на вопрос сотрудника газеты Augsburger Allgemeine о задействовании "Северного потока – 2", отметил, что редко можно выбирать поставщиков газа на базе их симпатии к политической системе, аналогичная ситуация, по его мнению, с нефтью.
Сопредседатель СДПГ также уточнил, что независимость обеспечивается не разрывом связей с другими государствами, а наличием максимального числа связей с как можно большим количеством партнеров.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.