Сопредседатель СДПГ Вальтер-Борянс выступил за ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию

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23 октября 2021, 10:33 Источник: Augsburger Allgemeine

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс высказался за ввод газопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили журналисты.

Норберт Вальтер-Борянс, отвечая на вопрос сотрудника газеты Augsburger Allgemeine о задействовании "Северного потока – 2", отметил, что редко можно выбирать поставщиков газа на базе их симпатии к политической системе, аналогичная ситуация, по его мнению, с нефтью.

Сопредседатель СДПГ также уточнил, что независимость обеспечивается не разрывом связей с другими государствами, а наличием максимального числа связей с как можно большим количеством партнеров.

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