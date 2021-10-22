Политолог Наталья Громова: Сертификация «Северного потока– 2» поможет Европе побороть энергокризис

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22 октября 2021, 16:58

фото: pixabay.com

Скорая сертификация газопровода «Северный поток – 2» поможет Европе побороть нарастающий энергетический кризис. Главы государств и правительств Европейского союза 21 октября на саммите в Брюсселе обсуждали пути решения мощнейшего энергетического кризиса в Европе.

Политолог Наталья Громова не исключала, что на саммите будут и Россию. Представители ЕС ранее заявляли, что они обращались к «Газпрому» с требование увеличить транзит газа в Европу, но российские представители овечали, что официальных запросов на этот счет со стороны европейских представителей не поступало. Хотя, как отметила Громова в разговоре с ФБА «Экономика сегодня», Россия уже максимально увеличила поставки голубого топлива, а сделать их еще больше не получится.

Как отметила эксперт, нужно понять, «что конкретно подразумевает ЕС, призывая Россию нарастить поставки, поскольку объем, который прописан в долгосрочных поставках, "Газпром", а транзитировать газ бесплатно никто не будет, а заключать новые прямые соглашения в Европе отказываются».

Громова отметила, что «сомнения вызывает украинская ГТС, которая находится в удручающем состоянии, а украинские власти не стремятся отремонтировать дырявую трубу, которая может не выдержать и лопнуть».

«В ЕС понимают, что альтернативы российскому газу нет, поэтому говорить об энергонезависимости не стоит. ... И близится сертификация "Северного потока – 2", который способен вытянуть Европу из газового кризиса. Для этого необходимо, чтобы европейские власти сменили антироссийскую риторику и выбрали путь нормализации отношений с Москвой», - заключила политолог.

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