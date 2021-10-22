Политолог Мартынов выразил уверенность, что «СП-2» начнет поставки газа из РФ в Германию еще до Нового года

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22 октября 2021, 14:26 Источник: Свободная пресса

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Политолог и международный эксперт Алексей Мартынов заявил, что "Северный поток-2" начнет поставки газа из РФ в Германию еще до Нового года, независимо от изменений в составе правительства ФРГ.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что заполнение газом второй нитки газопровода произойдет в декабре, однако поставки по первой нитке могут стартовать "на следующий день" после получения разрешения регулятора Германии.

Алексей Мартынов, комментируя высказывания главы государства в беседе со "Свободной прессой", уточнил, что в Европе в настоящий момент такой энергетический кризис, что когда грядет холодная зима, все политики, в частности, члены правительства, превращаются в обычных людей и не делятся на "правых", "левых", "Зеленых" и других. "Я не думаю, что какой-то более, или менее здравый аргумент найдется у тех же самых "Зеленых", чтобы заставить Германию "отморозить уши назло Путину", – отметил политолог.

Эксперт также выразил уверенность в том, что решение германского регулятора будет принято еще до Нового года.

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