Минэнерго: угольных запасов России хватит на 350 лет

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22 октября 2021, 10:22 Источник: РИА Новости

Уголь, Aleksander Polyakov/globallook.com

Директор департамента Министерства энергетики России Сергей Мочальников в интервью РИА Новости сообщил, что запасов угля в стране при нынешнем темпе добычи хватит на 350 лет.

По его словам, угольные запасы России превышают 400 млрд тонн. Значительная часть — порядка 220 млн тонн идет на экспорт.

Несмотря на большие запасы сырья и рост его добычи в этом году по сравнению с 2020-м, Мочальников спрогнозировал скорый закат «угольной эпохи». По его оценке, это может случиться еще до конца века. Однако произойдет это небыстро: «Энергопереход - это не прыжок, это марафон, и каждый шаг в нем должен быть выверен, чтобы мы не спотыкались и не падали на каждом шагу, не просчитав всех последствий».

В настоящий момент еще есть страны, где присутствует энергетическая бедность, а уголь — один из самых дешевых видов энергии, сказал Мочальников. Поэтому, по его мнению, до 2040 года уголь останется одним из базовых элементов энергетического баланса.

Ранее Гендиректор «Росгеологии»Сергей Горьков оценил запасы нефти. По его словам, их хватит настолько, насколько будут развиты технологии.

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