Гендиректор «Росгеологии»: запасов нефти в мире хватит настолько, насколько будут развиты технологии

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 октября 2021, 10:38

Фото: pixabay.com

Запасов нефти в мире хватит настолько, насколько будут развиты технологии. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков.

По словам главы ведомства, в последнее время действительно не обнаруживается месторождений-гигантов. Но делать из этого выводы об истощении нефтяных запасов в России и в мире не нужно. Компании еще не начинали добычу на глубине более 500 м, а изученность Мирового океана составляет всего десять процентов. «То есть мы в принципе, просто не понимаем до конца, какими обладаем богатствами», - сказал Горьков.

Глава Росгеологии напомнил также, что в 1980-е годы были уверены, что запасов нефти хватит только до 2020 года: «Даже в фильмах об этом говорили». Но с тех пор добыча нефти в мире не только не упала, но и выросла.

Ранее о некотором дефиците нефти на рынке, связанном с восстановлением мировой экономики, заявлял директор Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

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