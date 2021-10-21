Спрос на поваров на Южном Урале вырос вдвое

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21 октября 2021, 19:10 Анна Семенова

Поварам сейчас предлагают достойную зарплату. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

На одну вакансию сегодня приходится всего одно резюме.

Такие показатели, как сообщает служба по поиску работы и сотрудников hh.ru, считают кадровым дефицитом. Нормальной считается ситуация, когда на вакансию приходится 5-6 резюме.

Аналитики подсчитали, что с начала пандемии спрос на тех, кто умеет готовить, вырос на 98%. За 10 месяцев 2021 года в Челябинской области было размещено порядка 1500 вакансий для поваров. Зарплату им предлагают очень достойную – в среднем 38 тысяч рублей и это на 8,5 тысяч больше, чем готовы были платить в 2019 году.

Скорее всего, такой «поварской бум» связан с увеличением числа контор по доставке еды. С начала пандемии южноуральцы активно стали заказывать еду на вынос.

Есть теплые местечки и для шеф-поваров, спрос на профи вырос на 49%. Им предлагают в среднем 81 тысячу рублей в месяц.

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