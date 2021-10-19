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Силуанов заявил, что ежедневные расходы на борьбу с COVID-19 в России составляют около 3,6 миллиарда рублей

, 18:08 Источник: РИА "Новости"

Силуанов заявил, что ежедневные расходы на борьбу с COVID-19 в России составляют около 3,6 миллиарда рублей
министр финансов РФ Антон Силуанов, Kremlin Pool/Global Look Press

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом страна в среднем ежедневно тратит на борьбу с инфекцией около 3,6 миллиарда рублей.

Антон Силуанов отметил, что при обычной обстановке в среднем на борьбу с коронавирусом нового типа в России тратилось примерно 2 миллиарда рублей в день. В настоящий момент, при всплеске заболеваемости, на эти цели ежедневно направляется около 3,6 миллиарда рублей.

Глава Минфина РФ подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить возникновения проблем с оказанием плановой помощи гражданам страны.

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