Силуанов заявил, что ежедневные расходы на борьбу с COVID-19 в России составляют около 3,6 миллиарда рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 октября 2021, 18:08 Источник: РИА "Новости"

министр финансов РФ Антон Силуанов, Kremlin Pool/Global Look Press

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом страна в среднем ежедневно тратит на борьбу с инфекцией около 3,6 миллиарда рублей.

Антон Силуанов отметил, что при обычной обстановке в среднем на борьбу с коронавирусом нового типа в России тратилось примерно 2 миллиарда рублей в день. В настоящий момент, при всплеске заболеваемости, на эти цели ежедневно направляется около 3,6 миллиарда рублей.

Глава Минфина РФ подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить возникновения проблем с оказанием плановой помощи гражданам страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости