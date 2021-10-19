Постпред РФ при Евросоюзе Чижов заявил, что Москва готова поставлять больше газа в Европу

Постпред Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов в рамках пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 19 октября, заявил, что страна не против поставлять Европе больше газа.
Владимир Чижов отметил, что РФ готова поставлять европейской стороне больше газа, но именно потребителям, а не в ответ на претензии политиков. По его словам, однако, сейчас подобных заявок нет, поскольку уровень рыночных цен в результате просчетов в Европе слишком высокий.
Ранее сегодня постоянный представитель Российской Федерации при ЕС заявил, что Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока – 2".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.