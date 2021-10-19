Постпред РФ при Евросоюзе Чижов заявил, что Москва готова поставлять больше газа в Европу

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19 октября 2021, 17:35 Источник: РИА "Новости"

газовая плита, pixabay.com

Постпред Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов в рамках пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 19 октября, заявил, что страна не против поставлять Европе больше газа.

Владимир Чижов отметил, что РФ готова поставлять европейской стороне больше газа, но именно потребителям, а не в ответ на претензии политиков. По его словам, однако, сейчас подобных заявок нет, поскольку уровень рыночных цен в результате просчетов в Европе слишком высокий.

Ранее сегодня постоянный представитель Российской Федерации при ЕС заявил, что Германии поставили дедлайн по сертификации "Северного потока – 2".

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