Постпред РФ при Евросоюзе Чижов заявил, что Германии поставили дедлайн по сертификации «Северного потока – 2»

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19 октября 2021, 17:10 Источник: РИА "Новости"

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Постпред Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил во вторник, 19 октября, что в вопросе сертификации газопровода "Северный поток — 2" мяч находится на стороне Берлина.

Владимир Чижов уточнил, что газопровод полностью достроен, а первая труба заполнена газом – осталось лишь завершить сертификацию. По словам постпреда РФ в Евросоюзе, на данный процесс отводится четыре месяца. "Дедлайн, как говорится, 8 января", – уточнил сегодня Чижов.

Подчеркивается, что если сертификация будет завершена раньше, это будет лучше для конечных потребителей.

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