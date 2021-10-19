Аналитик Алексей Анпилогов: Украинский «Нафтогаз» не сможет стать оператором «Северного потока-2»

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19 октября 2021, 14:15

фото: pixabay.com

Нормы Евросоюза ограничивают украинскую компанию «Нафтогаз» в борьбе за место оператора газопровода «Северный поток-2». Глава энергетической государственной компании «Нафтогаз-Украина» Юрий Витренко 1 октября заявил о подаче заявки на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».

По мнению Витренко, заявка на участие в сертификации не будет отклонена, поскольку «Германия должна включить Украину в процесс».

Его заявление прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Как пояснил эксперт, Европейский союз в рамках данной процедуры подтверждает, что независимый оператор соответствует требования газовой директивы Евросоюза, и после этого собственник газопровода не обязан выбирать одного из тех, которых утвердит ЕС.

Анпилогов заявил, что из десятка сертифицированных компаний российский «Газпром» как конечный бенефициар выберет по своему усмотрению, например Nord Stream 2 AG.

По убеждению аналитика, заявка украинской компании носит формальный характер, и «Нафтогаз» не сможет выполнить массу обязательных требований, которые закладываются в Третьем энергетическом пакете».

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