С начала сентября количество обанкротившихся британских энергокомпаний достигло тринадцати

В понедельник, 18 октября, стало известно, что количество британских энергетических компаний, которые обанкротились с начала сентября 2021 года из-за резкого роста цен на газ, достигло тринадцати.
Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) сообщило сегодня, что работу прекратила фирма Goto Energy, которая обеспечивала газом и электричеством до 22 тысяч частных клиентов.
Отметим, что на прошлой неделе о банкротстве заявили сразу три игрока британского рынка электроэнергии - Pure Planet, Colorado Energy и Daligas, у которых в общей сложности было свыше 260 тысяч клиентов.
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