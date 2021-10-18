Боррель заявил, что в Евросоюзе считают повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой

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18 октября 2021, 20:39 Источник: ТАСС

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге заявил, что в ЕС считают повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой.

Жозеп Боррель уточнил, что цены на газ должны рассматриваться с геополитической позиции. Дипломат уточнил, что этой теме будет посвящено следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в Брюсселе в ноябре.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о роли России в газовом кризисе на европейской территории, Боррель заметил, что Москва строго выполняет все контракты на поставки газа в ЕС, но "не поставляет дополнительных объемов". Дипломат также уточнил, что зависимость Евросоюза от Российской Федерации в газовом вопросе не является новостью. "Мы получаем из России до 40% [всего необходимого ЕС] газа", – уточнил Жозеп Боррель.

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