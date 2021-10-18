Путин поручил до 1 ноября изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине

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18 октября 2021, 16:53 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поручил правительству,"Газпрому" и региональным властям рассмотреть до 1 ноября вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине.

Российский лидер поручил рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина, а также дизельного топлива в Сахалинской области, в частности, посредством использования газового конденсата в качестве сырья.

Доклад по данному вопросу должен быть готов до 1 ноября текущего года.

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