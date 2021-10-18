Цены на овсянку бьют рекорды в России

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18 октября 2021, 13:56 Источник: РБК

Овсяная каша, Anatoly Prososov/globallook.com

Цены на хлопья для овсяной каши в российских магазинах преодолели 80 руб. за килограмм. При этом Минсельхоз заявляет, что дефицита овса в стране нет.

Такая стоимость популярного у россиян продукт зафиксирована впервые за историю наблюдений Росстата. В прошлом году в это время овсянка стоила на 15% меньше. Главной причиной столь резкого роста цен стал низкий урожай овса, на который ссылаются поставщики. Среди других факторов, влияющих на стоимость, они называют удорожание сырья, упаковки, сокращение посевных площадей, засуху и тяжелые условия уборки в Сибири и на Урале - ключевых регионах, где выращивают овес.

По оценке представителя торговой сети «Лента», поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20%.

Ранее Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков отметил, что цены на продукты пробивают ранее недостижимые величины во всем мире. А индекс продовольствия на глобальном уровне увеличился за год на 27%.

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