Аналитик Федяков заявил, что с 70-х годов не было такого роста цен на продукты, который происходит сейчас

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6 октября 2021, 12:20 Источник: URA.RU

продукты, pixabay.com

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в рамках разговора с журналистами в среду, 6 октября, прокомментировал подорожание продуктов во всем мире.

Согласно последней информации, индекс продовольствия на глобальном уровне увеличился за год на 27%, что стало новым историческим максимумом с 1970-х годов.

Иван Федяков в беседе с URA.RU отметил, что цены пробивают ранее недостижимые величины. Эксперт подчеркнул, что в 70-х годах прошлого века подорожание продуктов было связано с глобальными финансовыми изменениями. "За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", – уточнил Федяков.

Аналитик обратил внимание на то, что стоимость различных товарных позиций тесно связана друг с другом, что провоцирует новые скачки цен.

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