Аналитик Федяков заявил, что с 70-х годов не было такого роста цен на продукты, который происходит сейчас

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в рамках разговора с журналистами в среду, 6 октября, прокомментировал подорожание продуктов во всем мире.
Согласно последней информации, индекс продовольствия на глобальном уровне увеличился за год на 27%, что стало новым историческим максимумом с 1970-х годов.
Иван Федяков в беседе с URA.RU отметил, что цены пробивают ранее недостижимые величины. Эксперт подчеркнул, что в 70-х годах прошлого века подорожание продуктов было связано с глобальными финансовыми изменениями. "За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", – уточнил Федяков.
Аналитик обратил внимание на то, что стоимость различных товарных позиций тесно связана друг с другом, что провоцирует новые скачки цен.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.