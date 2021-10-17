Песков заявил, что Запад обвиняет РФ в росте цен на газ, поскольку не может признать свои ошибки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ, и поэтому пытаются демонизировать Россию.
"Допустили ошибки. Они просчитались", – заметил Дмитрий Песков и уточнил, что Запад надеялся на ветрогенерацию, а ветер кончился. Затем западные страны рассчитывали на спотовый рынок, а он переехал туда, где дороже.
Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что политики на Западе не могут признать себя виноватыми в росте цен на газ, вследствие чего предпочитают демонизировать "огромного восточного медведя" – Россию.
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