Аргументы Недели Экономика 13+

Министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер заявил, что газохранилища страны заполнены на 75%

, 13:47 Источник: ТАСС

Министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер заявил, что газохранилища страны заполнены на 75%
газовая труба, Stefan Sauer/dpa

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил в пятницу, что газохранилища в Германии заполнены на 75%. По словам главы ведомства, власти в состоянии снабдить население страны природным газом.

Петер Альтмайер подчеркнул, что сейчас газохранилища в ФРГ заполнены больше, чем в 2015 году, когда, тем не менее, удавалось в любое время обеспечить снабжение граждан и промышленность необходимыми объемами газа.

По словам министра экономики и энергетики Германии, необходимо следить за тем, чтобы никто не воспользовался сложившейся на газовом рынке ситуацией. Альтмайер также уточнил, что Европа в вопросе газоснабжения в любой момент может перейти, в частности, на поставки СПГ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов заявил, что эйфория от победы у талибов начинает проходить

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов заявил, что эйфория от победы у талибов начинает проходить

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что эйфория у представителей запрещенного в России движения "Талибан", вызванная победой в Афганистане, начала проходить.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Политика

В мире