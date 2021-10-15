Министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер заявил, что газохранилища страны заполнены на 75%

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15 октября 2021, 13:47 Источник: ТАСС

газовая труба, Stefan Sauer/dpa

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил в пятницу, что газохранилища в Германии заполнены на 75%. По словам главы ведомства, власти в состоянии снабдить население страны природным газом.

Петер Альтмайер подчеркнул, что сейчас газохранилища в ФРГ заполнены больше, чем в 2015 году, когда, тем не менее, удавалось в любое время обеспечить снабжение граждан и промышленность необходимыми объемами газа.

По словам министра экономики и энергетики Германии, необходимо следить за тем, чтобы никто не воспользовался сложившейся на газовом рынке ситуацией. Альтмайер также уточнил, что Европа в вопросе газоснабжения в любой момент может перейти, в частности, на поставки СПГ.

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