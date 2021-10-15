Вице-премьер РФ Новак объяснил высокие цены на газ в Европе низким уровнем заполненности хранилищ

Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках беседы с журналистами объяснил, что скачок цен на газ в Европе связан не с дефицитом предложения сырья, а с низким уровнем заполненности хранилищ.
Александр Новак обратил внимание, что в настоящий момент европейский рынок в полной мере обеспечен газом, поскольку поставки импорта в целом и собственная добыча покрывают внутреннее потребление. По его словам, никакого дефицита нет.
Однако, как утверждает вице-премьер РФ, существует проблема, которая связана с тем, что в последние пять лет заполненность хранилищ составляет 74 процента, хотя обычно данный показатель достигает 85-90 процентов. Новак уточнил, что подобная ситуация вызывает опасения у участников рынка, вследствие чего цены на газ растут.
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