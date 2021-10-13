Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС собственными средствами помочь пострадавшим от роста цен на газ гражданам

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 октября 2021, 20:05 Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

Еврокомиссия в среду, 13 октября, приняла рекомендации для стран ЕС по ответу на возникший энергокризис. Соответствующую информацию предоставила сегодня еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Теперь предложенные меры будут обсуждать лидеры 27 стран Европейского союза на саммите, который пройдет в Брюсселе 21-22 октября. Кроме того, данный пакет мер представят для рассмотрения министров энергетики государств-членов сообщества на внеочередном заседании Совета ЕС, который состоится 26 октября.

Еврокомиссия в краткосрочной перспективе порекомендовала странам Евросоюза оказать из собственных средств точечную финансовую помощь в оплате счетов за электроэнергию наименее обеспеченным группам граждан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости