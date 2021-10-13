Аналитик Юшков сообщил, что РФ перевыполняет план по поставкам газа
13 октября 2021, 17:08
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что страна перевыполняет план по поставкам газа.
Игорь Юшков отметил, что в настоящий момент Россия уже идет на высоких уровнях экспорта газа. Эксперт в разговоре с RT в среду, 13 октября, отметил, что 2021 год либо станет абсолютно рекордным по объемам экспорта газа, либо вторым после 2018 года.
"Но тем не менее это все огромные объемы. Россия, можно сказать, перевыполняет план", – заметил Юшков.
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