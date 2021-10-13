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Власти Молдавии объявили «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке

, 19:49 Источник: РИА "Новости"

Власти Молдавии объявили «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке
флаг Молдавии, pixabay.com

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке.

Компания "Газпром" ранее на месяц продлила соглашение со страной на закачку топлива, причем стоимость газа выросла до 790 долларов за одну тысячу кубометров при среднегодовой в размере 200 долларов. В настоящий момент ведутся переговоры о заключении долгосрочного контракта. 6 октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление топлива на молдавской территории временно превышает поставки из РФ, что может привести к проблемам.

Андрей Спыну отметил, что "режим тревоги" необходим для того, чтобы Молдавия была готова к любым ситуациям, а также, чтобы государственные институты могли принимать меры по защите жителей страны и обеспечению энергобезопасности. Не исключается, что следующим шагом властей Молдавии может стать введение чрезвычайного положения в сфере энергетики.

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