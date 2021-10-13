Аналитик Пикин заявил, что Украина сохранит от 15 до 25 млрд кубов транзита газа в год после начала работы «СП-2»

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13 октября 2021, 19:11

газовые трубы, Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил в разговоре с журналистами, что Украина сохранит от 15 до 25 миллиардов кубов транзита газа в год после ввода в строй "Северного потока – 2".

Сергей Пикин отметил, что транзит через украинскую территорию будет формироваться по остаточному принципу. Сначала, по словам эксперта, будут загружаться "Северный поток – 1", "Северный поток – 2", "Турецкий поток" и лишь потом все остальное.

Аналитик уточнил в беседе с ФБА "Экономика сегодня", около 10 миллиардов кубов газа украинцы в настоящий момент приобретают у европейских трейдеров, которые перепродают им газ из РФ. Пикин выразил уверенность в том, что без транзита российского сырья через украинскую ГТС реверсные сделки Киева станут невозможными.

Еще 10-15 миллиардов кубов, как полагает эксперт, может поступать через Украину в соседние страны, хотя и они впоследствии могут быть переведены на другие маршруты.

Специалист уточнил, что реальный транзит газа через Украину будет меньше 40 миллиардов кубов, которые указаны в договоре от 2019 года, а ключевой проблемой для Киева в скором времени будет перестройка мощностей.

Сергей Пикин считает, что транзит через украинскую территорию будет находиться в диапазоне в 15-25 миллиардов кубов газа в год, причем ближе к нижнему пределу.

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