Путин заявил, что немецкие компании должны «низко поклониться» Шредеру за низкие цены на российский газ

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 октября 2021, 16:44 Источник: ТАСС

экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, Rainer_Droese, via www.imago-ima/www.imago-images.de

Глава РФ Владимир Путин заявил, что немецкие компании должны "низко поклониться" бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру за то, что сейчас страна получает российский газ по низким ценам.

Владимир Путин в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели назвал заслугой Герхарда Шредера то, что в настоящий момент Германия получает газ из России не по 1 000-1 500 долларов за одну тысячу кубометров, а по 300 долларов за одну тысячу кубометров.

Российский лидер заметил, что это отражается на домохозяйствах, гражданах ФРГ, промышленности и даже глобальной конкурентоспособности экономики Европы.

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