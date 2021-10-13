Путин заявил, что немецкие компании должны «низко поклониться» Шредеру за низкие цены на российский газ

Глава РФ Владимир Путин заявил, что немецкие компании должны "низко поклониться" бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру за то, что сейчас страна получает российский газ по низким ценам.
Владимир Путин в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели назвал заслугой Герхарда Шредера то, что в настоящий момент Германия получает газ из России не по 1 000-1 500 долларов за одну тысячу кубометров, а по 300 долларов за одну тысячу кубометров.
Российский лидер заметил, что это отражается на домохозяйствах, гражданах ФРГ, промышленности и даже глобальной конкурентоспособности экономики Европы.
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