Путин заявил, что Россия обладает неограниченными, планетарными запасами газа

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 октября 2021, 15:32 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что страна обладает неограниченными, планетарными запасами газа и увеличивает поставки в Европу даже в сложных для себя условиях.

Владимир Путин в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели уточнил, что, если посмотреть глобально, то запасы природного газа в РФ носят неограниченный характер.

Политик добавил, что Россия готова увеличить поставки топлива на европейскую территорию, если партнеры попросят об этом, даже несмотря на то, что текущие условия являются сложными для Москвы.

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