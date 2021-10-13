Путин заявил, что Европа рискует лишиться маршрута поставок газа через Украину при увеличении транзита

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа рискует лишиться маршрута поставок газа через украинскую территорию, поскольку местный газопровод может лопнуть в случае увеличения транзита.
Владимир Путин в среду, 13 октября, заметил, что в настоящий момент изношенность газотранспортной системы Украины, согласно разным подсчетам, составляет от 80 до 85 процентов. Чтобы успешно прокачивать газ, по словам президента РФ, необходимо привести ГТС в нормальное состояние.
Ранее сегодня российский лидер сообщил о готовности увеличить поставки газа в Европу, если партнеры попросят Москву об этом.
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