Путин заявил, что Европа рискует лишиться маршрута поставок газа через Украину при увеличении транзита

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13 октября 2021, 15:16 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа рискует лишиться маршрута поставок газа через украинскую территорию, поскольку местный газопровод может лопнуть в случае увеличения транзита.

Владимир Путин в среду, 13 октября, заметил, что в настоящий момент изношенность газотранспортной системы Украины, согласно разным подсчетам, составляет от 80 до 85 процентов. Чтобы успешно прокачивать газ, по словам президента РФ, необходимо привести ГТС в нормальное состояние.

Ранее сегодня российский лидер сообщил о готовности увеличить поставки газа в Европу, если партнеры попросят Москву об этом.

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