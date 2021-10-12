Fitch: в 2021 году Россия может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ 50 миллиардов долларов

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12 октября 2021, 09:45 Источник: ТАСС

газовая труба, pixabay.com

В международном рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в текущем году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем прошлого года.

Согласно расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в этом году поступления в бюджет РФ от нефти и газа могут достигнуть около 9 триллионов рублей или примерно 125 миллиардов долларов, что на 50 миллиардов долларов больше, чем в 2020 году. Кроме того, это почти на 40 миллиардов долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы ожиданиям на начало года.

Эксперт заявил, что нефтегазовые доходы на этом уровне в 2021 году могут даже превысить показатель 2019 года, когда они составляли примерно 120 миллиардов долларов.

Маринченко добавил, что рост госдоходов все еще в основном будет зависеть от поступлений средств от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов – 75-80% от общего уровня увеличения доходов.

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