FT: Молдавия обратилась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках газа через Румынию

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12 октября 2021, 08:00 Источник: Financial Times

флаг Молдавии, pixabay.com

Молдавское правительство планирует договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа через Румынию из-за сокращения поставок со стороны "Газпрома". Об этом сообщило издание Financial Times.

Отметим, что срок действия газового контракта между "Газпромом" и Кишиневом закончился в сентябре, а 1 октября стало известно о продлении данного соглашения еще на один месяц. Кроме того, продолжаются переговоры по долгосрочной сделке.

Цена на газ для Молдавии к настоящему моменту достигла 790 долларов за одну тысячу кубометров при среднегодовой стоимости около 200 долларов. Накануне власти страны сообщили о возможности закупок топлива у Румынии, других стран-членов Евросоюза и на Украине.

Как уточняет издание FT, Молдавия обратилась к ЕС с просьбой об экстренных поставках голубого топлива. Страна также намерена добиться изменения порядка поставок румынского газа.

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