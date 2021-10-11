Анатолий Чубайс назвал причины энергокризиса в Европе

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11 октября 2021, 23:01 Источник: ТАСС

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Причинами энергетического кризиса в Европе осенью в этом году стали не только резкий рост цены на газ и уменьшение выработки ветроэлектростанций, но и начавшийся глобальный энергетический переход.

Причины энергокризиса в Европе назвал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Как рассказал Чубайс, "серьезные сложности с ограничением энергоснабжения в ряде провинций Китая, энергетические проблемы в Бразилии, полное отключение электроэнергии в Ливане и даже в Японии, отличающейся высокой надежностью энергетики, останавливают скоростные поезда по причине перерывов в энергоснабжении". Он подчеркнул, что эти события происходят практически в одно время.

По мнению Чубайса, в мире уже началась промышленная революция, ключевой компонентой которой является глобальный энергопереход, сейчас его первые проявления.

Спецпредставитель президента полагает, что масштаб, глубина и радикальность этого процесса пока анализируются и осознаются, - передает ТАСС. "Россию все эти процессы затронут не в меньшей, а в большей степени, чем многих других", - предупредил Чубайс.

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