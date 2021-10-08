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Представители партий ФРГ намерены обойти тему «Северного потока – 2» на переговорах о коалиции

, 15:40 Источник: Spiegel

Представители партий ФРГ намерены обойти тему «Северного потока – 2» на переговорах о коалиции
Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

В пятницу, 8 октября, в средствах массовой информации появились данные о том, что СДПГ, "зеленые" и либералы ФРГ намерены обойти тему газопровода "Северный поток - 2" на переговорах о коалиции

Согласно последней информации журнала "Шпигель", стороны также планируют внести в возможный коалиционный договор пункт о запрете строительства новых газопроводов.

Кроме того, журналисты отметили, что СДПГ, "зеленые" и либералы после прихода к власти намерены обязать поставщиков соблюдать минимальный уровень заполненности газовых хранилищ.

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