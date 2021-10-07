200 тыс. россиян признаны банкротами

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 октября 2021, 13:50

Хронический кризис доходов населения привёл к увеличению числа банкротов среди россиян. Сейчас оно приближается уже к 200 тысячам человек. Это в два раза больше показателя прошлого года. Хотя именно 2020 год, по данным Федресурса, считался эпохой «бума банкротств граждан».



Власти пытаются ограничить доступность кредитов. Многие заемщики не в состоянии оценить свои финансовые возможности при их получении, поэтому для них готовится поправка закона, предусматривающая отказ от полученных в банке финансовых продуктов в течение двух недель.



Кризис в России длится уже восьмой год. Количество банкротств физических лиц будет стремительно увеличиваться и дальше. По прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие три года рост доходов населения замедлится. Он будет отставать от ВВП. К тому же сохраняется риск, что доходы вообще не вернутся к докризисному уровню.



В условиях пандемии количество заёмщиков возросло. Многим потребовались деньги для поддержания нормального уровня жизни. Из-за роста информированности граждане стали брать кредиты, рассчитывая на получение статуса банкрота.





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