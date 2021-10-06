Байден заявил, что США рискуют утратить свое экономическое преимущество в мире

Во вторник, 6 октября, глава США Джо Байден, выступая в штате Мичиган с речью, заявил, что страна рискует утратить свое экономическое преимущество в мире, если не будет осуществлять крупные инвестиции.
Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты в настоящий момент находятся в переломном моменте. По словам президента страны, каждые 40-80 лет в американской истории складывается ситуация, когда необходимо выбирать, в каком направлении двигаться.
Байден заметил, что долгое время именно США задавали темп всему миру, но в последнее время страна замедлилась и перестала инвестировать в себя.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.