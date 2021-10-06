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Байден заявил, что США рискуют утратить свое экономическое преимущество в мире

, 08:27 Источник: ТАСС

Байден заявил, что США рискуют утратить свое экономическое преимущество в мире
президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Во вторник, 6 октября, глава США Джо Байден, выступая в штате Мичиган с речью, заявил, что страна рискует утратить свое экономическое преимущество в мире, если не будет осуществлять крупные инвестиции.

Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты в настоящий момент находятся в переломном моменте. По словам президента страны, каждые 40-80 лет в американской истории складывается ситуация, когда необходимо выбирать, в каком направлении двигаться.

Байден заметил, что долгое время именно США задавали темп всему миру, но в последнее время страна замедлилась и перестала инвестировать в себя.

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