Президент США Джозеф Байден заявил об угрозе статусу доллара как мировой резервной валюты. Выступая в Белом доме в понедельник, Байден заявил, что неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять "обязательства, которые уже приняты", а не новые.
Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара. Американский лидер призвал республиканцев перестать "играть в русскую рулетку" с экономикой Соединенных Штатов, противодействуя поднятию Конгрессом потолка госдолга и ставя тем самым страны под угрозу дефолта. Джо Байден охарактеризовал поведение республиканцев "безрассудным и опасным".
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