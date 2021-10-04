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Байден заявил об угрозе статусу доллара как мировой резервной валюты

, 21:42 Источник: ТАСС

Байден заявил об угрозе статусу доллара как мировой резервной валюты
фото: pixabay.com

Президент США Джозеф Байден заявил об угрозе статусу доллара как мировой резервной валюты. Выступая в Белом доме в понедельник, Байден заявил, что неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять "обязательства, которые  уже приняты", а не новые.

Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара.
Американский лидер призвал республиканцев перестать "играть в русскую рулетку" с экономикой Соединенных Штатов, противодействуя поднятию Конгрессом потолка госдолга и ставя тем самым страны под угрозу дефолта.
Джо Байден охарактеризовал поведение республиканцев "безрассудным и опасным".

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