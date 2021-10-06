Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» разбирательством

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6 октября 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

Nord Stream AG, globallookpress.com

Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило разбирательством компании Nord Stream 2 AG, если она не сможет подтвердить соответствие "Северного потока – 2" требованию законодательства ЕС.

В регуляторе отметили, что все технические условия для запуска газопровода выполнены, вследствие чего уже в ближайшее время первая нитка может начать эксплуатироваться.

Именно поэтому Федеральное сетевое ведомство потребовало от Nord Stream 2 AG предоставления полных сведений, а в случае необходимости и доказательств, что при эксплуатации первой ветки "Северного потока – 2" будут соблюдаться все условия и предписания.

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