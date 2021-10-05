Компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии по «Северному потоку – 2»

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5 октября 2021, 13:33 Источник: ТАСС

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток - 2", подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить трубопровод из-под газовой директивы Евросоюза.

В пресс-службе компании во вторник, 5 октября, сообщили, что Nord Stream 2 AG, соблюдая все установленные сроки, подала апелляцию в Верховный федеральный суд ФРГ на решение, вынесенное Верховным региональным судом Дюссельдорфа 25 августа текущего года.

Напомним, ранее сегодня глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отверг заявление нескольких депутатов ЕП, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях с ценами в целях более быстрого запуска "СП-2".

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