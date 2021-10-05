Депутат бундестага Эрнст опроверг причастность России к росту цен на газ

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отверг заявление нескольких депутатов ЕП, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях с ценами в целях более быстрого запуска "СП-2".
Клаус Эрнст отметил, что "все занимались спекуляциями" на тему того, что цены на газ будут снижаться, и ждали, когда это случится, чтобы продолжить закупки. Это, однако, не сработало. Но, по словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике, сложившаяся ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику на территории Германии.
Политик также обратил внимание на то, что цена газа зависит от рынка и Еврокомиссии не стоит пытаться влиять на его стоимость.
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