Депутат бундестага Эрнст опроверг причастность России к росту цен на газ

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5 октября 2021, 09:38 Источник: РБК

бундестаг, pixabay.com

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст отверг заявление нескольких депутатов ЕП, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях с ценами в целях более быстрого запуска "СП-2".

Клаус Эрнст отметил, что "все занимались спекуляциями" на тему того, что цены на газ будут снижаться, и ждали, когда это случится, чтобы продолжить закупки. Это, однако, не сработало. Но, по словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике, сложившаяся ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику на территории Германии.

Политик также обратил внимание на то, что цена газа зависит от рынка и Еврокомиссии не стоит пытаться влиять на его стоимость.

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