Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, достигнув $1 250 за 1 тысячу кубометров

На открытии торгов во вторник, 5 октября, цена на газ в Европе вновь побила рекорд и почти достигла $1 250 за 1 тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют последние данные биржи ICE.
Согласно последней информации, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в рамках торгов достигла отметки $1 247,4 за 1 тысячу кубических метров.
Отметим, что вчера после преодоления рекордной отметки в $1 200 за 1 тысячу кубометров стоимость газа в Европе резко снизилась. Это произошло на фоне новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки "Северного потока – 2".
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