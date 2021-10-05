Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, достигнув $1 250 за 1 тысячу кубометров

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5 октября 2021, 10:12 Источник: ТАСС

Северный поток – 2, Jens Büttner/dpa

На открытии торгов во вторник, 5 октября, цена на газ в Европе вновь побила рекорд и почти достигла $1 250 за 1 тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют последние данные биржи ICE.

Согласно последней информации, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в рамках торгов достигла отметки $1 247,4 за 1 тысячу кубических метров.

Отметим, что вчера после преодоления рекордной отметки в $1 200 за 1 тысячу кубометров стоимость газа в Европе резко снизилась. Это произошло на фоне новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки "Северного потока – 2".

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