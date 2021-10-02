Замглавы МИД РФ Грушко назвал «достаточно сложными» процедуры по сертификации «Северного потока – 2»

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2 октября 2021, 14:33 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, как продвигаются процедуры по сертификации трубопровода «Северного потока - 2». Строительство проекта завершилось в начале сентября.

«Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта»,- высказал он.

Грушко отметил, что все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны. По его словам, в МИД твердо рассчитывают, что этот проект осуществится.

Напомним, что 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2».

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