Аналитик Юшков назвал «странным» призыв Украины остановить «доминирование» «Газпрома» на европейском рынке

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1 октября 2021, 13:34 Источник: RT

плита, фото: pixels.com

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал призыв гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона остановить «усиление доминирующего положения «Газпрома» в Европе».

«Призывы что-то сделать с российским «доминированием» на европейском газовом рынке довольно странные, потому что Европа сейчас страдает от дефицита газа. Россия старается как можно больше поставлять, идёт на исторический рекорд по объёму поставок, а тут нас призывают отказаться от этих поставок, чтобы европейцы уж точно зимой замёрзли и цены достигли 5000$ за 1000 кубов, что ли?» - высказал он RT.

Юшков считает, что Европе следует обратить внимание на «газовый терроризм в заявлениях Украины». По его словам, Венгрия – давний партнер России в энергетической отрасли, поэтому призывы Украины отменить контракт «довольно странные».

«Украина ничего от нашего нового контракта с Венгрией не теряет: у неё есть гарантированные доходы от транзита, контракт действует до конца 2024 года», - пояснил эксперт.

Он добавил, что Киев просто пытается доказать, что Москва использует против него «энергетическое оружие», для того чтобы «заставить Германию ввести санкции против «Северного потока - 2».

Ранее сообщалось, что «Газпром» приостановил транзит «голубого» топлива в Венгрию через украинскую территорию, несмотря на то, что соответствующие мощности законтрактованы на весь газовый год.

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