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Энергетический кризис в Китае негативно отразится и на экономике России

, 13:59 Источник: Независимая газета

Энергетический кризис в Китае негативно отразится и на экономике России
Улицы Китая остались без фонарей. Это грозит и нам? Фото: Pixabay

В КНР настоящий энергетический кризис. Местным жителям в нескольких крупных провинциях запретили включать в час пик микроволновки и бойлеры, не работают светофоры и лифты, нет отопления, торговые центры закрываются в 4 часа дня. Почему это повлияет и на нашу страну?

Помимо бытовых неудобств обычных граждан, в связи с кризисом большие трудности испытывают предприятия. Некоторые вынуждены приостановить работу. Из-за этого уже возникли перебои с поставками огромного количества товаров. Проблемы с электричеством коснулись 44% промышленности Поднебесной.

Кризис возник отчасти из-за того, что власти КНР хотят сократить выбросы парниковых газов заводами. Опыт Китая показывает, что переход на возобновляемые источники энергии дается нелегко. Практически невозможно при этом сохранить экономический рост и качество жизни населения.

По мнению экспертов, степень влияния китайского кризиса на Россию будет зависеть от его продолжительности. Если он затянется на месяц, пойдет резкий рост стоимости энергоемкой продукции – алюминия, стали, химической промышленности, тяжелого машиностроения. В краткосрочной перспективе для РФ это хорошо тем, что вырастет экспорт, увеличится выручка сырьевых компаний. Однако в итоге все равно будет иметь отрицательный эффект. Мы, как и весь мир, столкнемся с еще большим ростом цен в целом, а также с нарушением поставок.

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