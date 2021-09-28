В Китае энергетический кризис, не работают лифты и светофоры

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28 сентября 2021, 19:24 Источник: Коммерсантъ

В некоторых городах Китая теперь ни фонарей, ни светофоров.

Энергетический кризис, поначалу затронувший только предприятия, теперь коснулся и обычных граждан. Им теперь даже не разрешают включать свет.

Больше всего кризис ощущается в северо-восточных районах страны. Отключают светофоры, уличное освещение, лифты даже в многоэтажных высотках, отопление в квартирах. Власти призывают жителей не включать дома не только кондиционер, но и свет, работать утром и днем. Приоритет при распределении электричества стараются отдавать социально-значимым объектам, в первую очередь больницам и ковидным госпиталям. Граждан уже предупреждают о плановых отключениях электроэнергии.

Многие предприятия вынуждены приостановить работу. На фабрики и заводы электроэнергию подают по графику.

Одна из причин кризиса – переход Поднебесной к более экологически чистым способам производства электроэнергии. Некоторые угольные шахты уже закрыты. Также дефицит угля возник из-за торгового конфликта с Австралией – крупнейшего экспортера угля. На юге поставки электроэнергии снижены из-за жаркого лета и пересыхания водоемов.

Цены на уголь и газ в этом году в Китае выросли почти в два раза. Правительство заморозило цены на электроэнергию для потребителей. Производители не могут заставить их платить больше, поэтому просто сокращают производство.

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