Стоимость угля в Европе достигла максимума с 2008 года – 137 долларов за тонну

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24 сентября 2021, 19:01 Источник: Bloomberg

уголь, pixabay.com

В Европе стоимость угля с поставкой в 2022 году выросла до максимума с 2008 года и достигла 137 долларов за одну тонну. Отмечается, что рост цен на газ повысил спрос на прочие источники энергии.

Агентство Bloomberg подтвердило, что средняя стоимость угля с поставкой в следующем году составит 137 долларов за тонну, что станет самой высокой ценой данного сырья за последние 13 лет.

Подчеркивается, что электростанции и коммунальные предприятия заинтересовались приобретением угля и повысили спрос на него из-за увеличения цен на газ. Известно, что запасы угля в Европе в настоящий момент весьма низкие, его экспорт из Австралии, Южной Африки и Колумбии сейчас затруднен, а того, что привозят из РФ, недостаточно.

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