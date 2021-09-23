Международный комитет сената США 29 сентября проведет закрытые слушания по «Северному потоку – 2»

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23 сентября 2021, 20:22 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Международный комитет сената США на следующей неделе планирует провести закрытые слушания для обсуждения мер, которые американская администрация принимает против газопровода "Северный поток — 2".

Согласно последним данным, слушания должны состояться 29 сентября. Предполагается, что главным докладчиком будет старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн.

Напомним, ранее "Газпром" объявил об окончании строительства газопровода "Северный поток — 2". Трубопровод, который тянется от побережья Российской Федерации до Германии через акваторию Балтийского моря, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

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