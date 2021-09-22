За 20 лет граждане России не получили ни одной Нобелевской премии

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 сентября 2021, 18:04

Росстат сообщает, что в 2020 г. объём российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составил более 141 млрд долларов (37% общего объёма). Относительно 2019 г. ННЭ упал на 2, 7%, но весь российский экспорт упал в первый «ковидный» год куда серьёзнее – на 20%. Получается, российские товары востребованы даже больше российских ресурсов. Таможня насчитала более 61 тыс. российских компаний, работающих на экспорт, и более 97% из них поставляют несырьевую продукцию.



Главный покупатель российского ННЭ, как ни странно, Великобритания, политические трения которой с Кремлём – самые жёсткие среди стран Запада. В топе потребителей нашего ННЭ Нидерланды, Турция и Китай – развитые промышленные страны. Всё это выглядит очень красиво, если не заглядывать за ширму. Как вы думаете, как выглядит тройка основных российских экспортных товаров? Автомобили, поезда, самолёты? Нет: золото, пшеница и металлы платиновой группы. Большинство россиян, поди, относили золотишко как раз к сырьевым ресурсам – оно же полезное ископаемое, его используют в десятках отраслей машиностроения. Но в правительстве предпочитают говорить об экспорте «несырьевом неэнергетическом» – так удобнее формировать отчётность. Цена экспортируемого золота составляет у нас 18, 5 млрд долларов, а пшеницы – всего 8, 2 миллиарда. Хотя на Россию приходится 20% мирового экспорта хлеба.



Чиновник живёт своей особой логикой: сверху сказали повышать несырьевой экспорт – надо выполнять. По части показухи наработан грандиозный опыт – и его щедро используют для формирования показателей. А в итоге немногое из ресурсов, которые реально выделяются из казны на развитие экспортно ориентированных производств, приносит экономике пользу.



За десятилетие Россия поднялась с 62‑го на 47-е место из 131 в престижном «Глобальном инновационном индексе». Чиновники опять ударили в литавры. Однако погоду сделали достижения, напрямую не связанные с инновациями: например, мы в топе по количеству женщин в науке, по бакалаврам научных и инженерных специальностей. Тем не менее граждане России за 20 лет не получили ни одной Нобелевской премии, а вклад нашей страны в мировую науку ЮНЕСКО оценила в 1, 7%.



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости