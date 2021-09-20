Британский министр Квартенг заявил, что страна не столкнется с дефицитом газа грядущей зимой

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20 сентября 2021, 22:54 Источник: ТАСС

газовые трубы, Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг заявил в понедельник, 20 сентября, что королевство не рискует столкнуться с дефицитом газа грядущей зимой.

По словам министра, Британию, как и многие другие европейские государства, коснулся глобальный рост цен на газ, однако у Соединенного Королевства есть преимущество. Речь идет о том, что страна имеет много различных источников поставок и достаточно мощностей для удовлетворения спроса.

Кваси Квартенг подчеркнул, что вопрос об отключениях энергии, а также возможность того, что люди не смогут отапливать собственные дома в зимний период, британскими властями даже не рассматриваются.

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