Британский министр Квартенг заявил, что страна не столкнется с дефицитом газа грядущей зимой

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг заявил в понедельник, 20 сентября, что королевство не рискует столкнуться с дефицитом газа грядущей зимой.
По словам министра, Британию, как и многие другие европейские государства, коснулся глобальный рост цен на газ, однако у Соединенного Королевства есть преимущество. Речь идет о том, что страна имеет много различных источников поставок и достаточно мощностей для удовлетворения спроса.
Кваси Квартенг подчеркнул, что вопрос об отключениях энергии, а также возможность того, что люди не смогут отапливать собственные дома в зимний период, британскими властями даже не рассматриваются.
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