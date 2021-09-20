Цена газа в Европе увеличилась до 880 долларов за одну тысячу кубометров

Цена газа на европейском фьючерсном рынке завершила торги понедельника, 20 сентября, ростом на 11,7%. Согласно информации ICE Futures, стоимость сырья достигла 880 долларов за тысячу кубометров.
Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF – наиболее ликвидного европейского хаба – увеличилась почти на 12% и достигла 880,1 доллара за тысячу кубометров. Отметим, что стоимость после аукционов на транзитные мощности на октябрь повышались до 900 долларов за тысячу кубов.
Подчеркивается, что цена на газ резко увеличилась после новостей о том, что "Газпром" не стал бронировать для транзита газа в следующем месяце дополнительные мощности ГТС Украины и зарезервировал для транзита через территорию Польши треть предлагавшихся мощностей.
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