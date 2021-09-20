Правительство Польши считает решение суда ЕС по шахте «Туров» необоснованным и не закроет ее

Власти Польши в понедельник заявили, что считают необоснованным решение суда Евросоюза, обязавшего республику платить по 500 тысяч евро за каждый день работы угледобывающей шахты "Туров".
В польском правительстве заявили, что шахта "Туров" не будет закрыта. Власти Польши подчеркнули, что с самого начала считали – приостановка работ там поставит под угрозу стабильность энергосистемы страны, что может иметь негативные последствия не только для энергетической безопасности поляков, но и для всего Евросоюза.
Отмечается, что правительство стремится к мирному урегулированию спора с Чешской Республикой, однако сегодняшний вердикт суда противоречит принципу мирного урегулирования.
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