Правительство Польши считает решение суда ЕС по шахте «Туров» необоснованным и не закроет ее

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 сентября 2021, 20:16 Источник: ТАСС

флаг Польши, pixabay.com

Власти Польши в понедельник заявили, что считают необоснованным решение суда Евросоюза, обязавшего республику платить по 500 тысяч евро за каждый день работы угледобывающей шахты "Туров".

В польском правительстве заявили, что шахта "Туров" не будет закрыта. Власти Польши подчеркнули, что с самого начала считали – приостановка работ там поставит под угрозу стабильность энергосистемы страны, что может иметь негативные последствия не только для энергетической безопасности поляков, но и для всего Евросоюза.

Отмечается, что правительство стремится к мирному урегулированию спора с Чешской Республикой, однако сегодняшний вердикт суда противоречит принципу мирного урегулирования.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости