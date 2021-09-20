Суд ЕС приговорил Польшу к ежедневной выплате штрафа в размере 500 тысяч евро

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20 сентября 2021, 18:17 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

В понедельник стало известно, что суд Европейского союза в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневной выплате в размере 500 тысяч евро в качестве штрафа вплоть до прекращения добычи угля на шахте "Туров".

В суде подчеркнули, что данна мера представляется необходимой для того, чтобы усилить эффективность временных мер в соответствии с постановлением от 21 мая текущего года. В частности, ежедневная выплата должна заставить Польшу пересмотреть свое отношение к постановлению о приостановке деятельности шахты.

Уточняется, что штраф в размере 500 тысяч евро должен будет выплачиваться с момента уведомления Польши до выполнения решения суда.

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