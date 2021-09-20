Суд ЕС приговорил Польшу к ежедневной выплате штрафа в размере 500 тысяч евро

В понедельник стало известно, что суд Европейского союза в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневной выплате в размере 500 тысяч евро в качестве штрафа вплоть до прекращения добычи угля на шахте "Туров".
В суде подчеркнули, что данна мера представляется необходимой для того, чтобы усилить эффективность временных мер в соответствии с постановлением от 21 мая текущего года. В частности, ежедневная выплата должна заставить Польшу пересмотреть свое отношение к постановлению о приостановке деятельности шахты.
Уточняется, что штраф в размере 500 тысяч евро должен будет выплачиваться с момента уведомления Польши до выполнения решения суда.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.