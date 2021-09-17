Генерал польской армии Ружаньский назвал Россию «реальной угрозой для Польши»

Генерал польской армии Мирослав Ружаньский озвучил реальную угрозу для Варшавы. По его мнению, это Российская Федерация.
Экс-командующий Генерального командования Войска Польского подчеркнул, что учения “Запад-2021” состоялись именно у границ Польши еще и к 17 сентября. По его словам, в этот день в 1939 году Советский Союз взял под свой контроль восточную часть Польши. Речь идет о Западной Украине и Западной Белоруссии.
При этом Ружаньский признал, что в ходе российско-белорусских маневров ничего особенного не наблюдалось, однако он призвал сохранять бдительность. “Россия по-прежнему может представлять реальную угрозу для Польши”,- добавил он.
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