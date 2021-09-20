Украинский публицист Виталий Семченко: в случае отключения от SWIFT Россию может ждать валютный шок и дефицит продуктов

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 сентября 2021, 13:42

Заседание Европарламента, Zhang Cheng / globallookpress.com

В случае отключения Российской Федерации от международной системы SWIFT страну может ждать валютный шок и дефицит продуктов. Соответствующий прогноз высказал украинский публицист Виталий Семченко.

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию по РФ, в которой говорилось о необходимости «противостояния агрессивной политике Кремля» и возможности введения новых ограничительных мер. Семченко счел реальным сценарий, при котором Москву отключат от SWIFT.

Публицист отметил, что в этом случае России может грозить валютный шок — резкое повышение курса доллара и евро по отношению к рублю. Еще одним вероятным последствием Виталий Семченко назвал возникновение дефицита продуктов в магазинах вследствие срыва поставок из-за рубежа.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский озвучил точку зрения, согласно которой попытка обстрела Крыма Украиной привела бы к реальной войне с РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости